Verona a Bologna, le info per i biglietti nel Settore ospiti

22 euro più commissioni per il tagliando al Dall'ara
Redazione Hellas1903

"Bologna FC 1909 ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Bologna-Hellas Verona28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 8 marzo (ore 15) allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti (2.480 posti) sarà attiva dalle ore 12 di oggi, lunedì 2 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 7 marzo.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

€22 + commissioni

RESTRIZIONI

Fino alla riunione dell'Osservatorio i residenti nella regione Veneto potranno acquistare i titoli di ingresso solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC".

FONTE: Hellasverona.it

