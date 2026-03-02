Verona a Bologna, le info per i biglietti nel Settore ospiti

"Bologna FC 1909 ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Bologna-Hellas Verona , 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma domenica 8 marzo (ore 15) allo stadio ' Renato Dall'Ara ' di Bologna.

La prevendita relativa al Settore Ospiti (2.480 posti) sarà attiva dalle ore 12 di oggi, lunedì 2 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 7 marzo.