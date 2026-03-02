Verona a Bologna, le info per i biglietti nel Settore ospiti

"Bologna FC 1909 ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Bologna-Hellas Verona, 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 8 marzo (ore 15) allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.
INIZIO PREVENDITA
La prevendita relativa al Settore Ospiti (2.480 posti) sarà attiva dalle ore 12 di oggi, lunedì 2 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 7 marzo.
DOVE ACQUISTARE
- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI
- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI
PREZZO
€22 + commissioni
RESTRIZIONI
Fino alla riunione dell'Osservatorio i residenti nella regione Veneto potranno acquistare i titoli di ingresso solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC".
