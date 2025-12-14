Pagelle, Orban, che ballo. Classe Bernede, Bella-Kotchap gigante

Al-Musrati, equilibrio e assist. Montipò, parate decisive. Mosquera, grande cuore

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 17:54)

Montipò 7

Tiene sempre in piedi il Verona, sia sullo 0-0 che quando l’Hellas si porta avanti. Guida la difesa anche nei momenti di massima pressione. Para quasi tutto.

Nuñez 6,5

Gara solida, ha la sfortuna di essere sulla traiettoria della parata di Montipò su Kean che porta al pari. Dal suo lato il Verona è compatto.

Nelsson 6

Sfida difficilissima con Kean, che spesso gli porta via il tempo e lo sorprende. Cerca di contenerne la forza fisica, di limitarlo: è dura, ma alla fine regge.

Bella-Kotchap 7,5

Due interventi difensivi che valgono il gol: il primo su Kean, il secondo su Gudmundsson. Presenza imponente, non lo superano mai. Gigante.

Belghali 6,5

Deve stoppare Parisi, uno che spinge forte sulla fascia. Lo frena e, quando la partita si allunga sono i suoi scatti a dare fiato all’Hellas.

Niasse 6

Apporto di sostanza sulla mediana, recupera palloni. Aiuta in difesa. Prende un cartellino giallo ed esce all’intervallo

Al-Musrati 7

Gioca con equilibrio, sempre in maniera intelligente. Serve a Orban il preciso, calibratissimo pallone per la rete che sblocca la partita. Nella ripresa soffre la carica dei viola ma non perde mai la testa. Fondamentale.

Bernede 8

Centra subito la traversa con una gran botta ed è l’annuncio di una grande prestazione. Tecnica, qualità, senso tattico: partita memorabile che tocca l’acme con il tocco, sul filo del fondo, che Orban traduce nel gol dell’apoteosi. Classe.

Frese 5,5

Va in grossa difficoltà su Dodo. Viene presto ammonito, con il Milan non ci sarà perché era in diffida e verrà squalificato. Da lì in poi argina con i patemi.

Giovane 6

Gioca poco più di mezz’ora, deve lasciare il campo per un problema alla caviglia destra.

Mosquera 6.5

Stringe i denti e gioca nonostante un ginocchio acciaccato. Grande cuore, quello di un giocatore che ci mette sempre volontà e impegno.

Orban 8

Fa gioire e arrabbiare, esalta da subentrato con il gol del vantaggio, sciupa due occasioni per il bis quando l'Hellas è ancora avanti. Ma ha personalità da vendere e il fiuto del bomber: sul 2-1 è lui, non tutti ci avrebbero creduto e invece c’è: balla, ragazzo, balla.

Gagliardini 5,5

Entra e la Fiorentina prende il largo. Prova a ricucire il gioco, ma non ingrana. Si vede di più alla distanza.

Sarr 6

Ingresso che aggiunge profondità all’attacco.

Valentini 6

Copre con attenzione nel finale.

Serdar 6

Al rientro, si fa valere.

Zanetti 7

Conferma in toto la formazione che ha vinto con l’Atalanta. Da lì riparte, con chiarezza, e per un tempo è un Verona che poco concede e che incide al momento giusto. Poi c’è da frenare una Fiorentina che si lancia in avanti a ondate e tutto si complica. Quando il peggio sembra passato arriva il pari, con la jella dell’autorete di Nuñez. Da qui in poi, l’Hellas non si perde, mostra carattere e gioco e va a vincere una grande partita. Lotta continua per la salvezza.