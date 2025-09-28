Pagelle, Montipò, Giovane e Orban sbagliano. Nelsson tosto

Indugia sul gol di Dovbyk. Due parate di prontezza su El Shaarawy e Cristante a partita ormai chiusa.

Va in difficoltà in apertura, dal suo lato della difesa è dura. Poi trova le misure e contiene. Sfortunato sul 2-0 di Soulé.

Spinge sulla destra. Inesauribile, schiaccia il pedale e va veloce. Sempre dentro la partita.

Corre a oltranza, in moto perpetuo. Si sdoppia in copertura e in fase di costruzione.

Prima Svilar ribatte di faccia il suo tiro, poi prende la traversa dalla brevissima distanza. Manca un’altra chance. Gli viene annullato il gol della bandiera.

Ancora una prova di valore del Verona, ancora un risultato che doveva essere diverso. Difettoso l’approccio, che costa lo svantaggio, dopo l’Hellas fa tanto. Il gol, però, non arriva, la sconfitta sì. C’è da farla girare, perché i punti sono 3: numero ingeneroso, ma questo è.