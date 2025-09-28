Montipò 5
Pagelle, Montipò, Giovane e Orban sbagliano. Nelsson tosto
Indugia sul gol di Dovbyk. Due parate di prontezza su El Shaarawy e Cristante a partita ormai chiusa.
Nuñez 6
Non stacca sulla rete del vantaggio della Roma. Grande intervento su Pellegrini. Tiene con determinazione.
Nelsson 6,5
Pilota della difesa, deciso nelle chiusure. Toglie riferimenti agli attaccanti della Roma. Tosto.
Frese 6
Va in difficoltà in apertura, dal suo lato della difesa è dura. Poi trova le misure e contiene. Sfortunato sul 2-0 di Soulé.
Belghali 6,5
Spinge sulla destra. Inesauribile, schiaccia il pedale e va veloce. Sempre dentro la partita.
Serdar 6
Detta il pressing a centrocampo, guida in mezzo. Perde palla nell’azione del raddoppio della Roma per un intervento che lascia molti dubbi.
Akpa-Akpro 6
Come con la Juve viene ammonito dopo pochi minuti. Dà sostanza. Rischia l’espulsione. Esce, inevitabilmente, all’intervallo.
Bernede 6
Corre a oltranza, in moto perpetuo. Si sdoppia in copertura e in fase di costruzione.
Bradaric 6
Prende iniziative con buona frequenza. Prestazione costante, apporto regolare.
Giovane 5
Gioca con classe, ma spreca il pari calciando alto davanti alla porta. Grossa occasione, poteva fare molto meglio: la palla ce l’ha sul sinistro, il suo piede
Orban 5
Prima Svilar ribatte di faccia il suo tiro, poi prende la traversa dalla brevissima distanza. Manca un’altra chance. Gli viene annullato il gol della bandiera.
Gagliardini 6
Dentro nella ripresa, viene ammonito presto. Gioca con attenzione.
Sarr ng
Bella-Kotchap ng
Fallou ng
Kastanos ng
Zanetti 6
Ancora una prova di valore del Verona, ancora un risultato che doveva essere diverso. Difettoso l’approccio, che costa lo svantaggio, dopo l’Hellas fa tanto. Il gol, però, non arriva, la sconfitta sì. C’è da farla girare, perché i punti sono 3: numero ingeneroso, ma questo è.
