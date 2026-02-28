hellas1903 partite pagelle Pagelle, Montipò sorpreso, Sarr nullo. Suslov leader, Akpa Akpro dà tutto

Pagelle, Montipò sorpreso, Sarr nullo. Suslov leader, Akpa Akpro dà tutto

Pagelle, Montipò sorpreso, Sarr nullo. Suslov leader, Akpa Akpro dà tutto - immagine 1
Esperienza Gagliardini, Edmundsson generoso. Oyegoke e Bradaric non vanno
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 5

 

Sorpreso dal colpo di testa di Hojlund sul gol del vantaggio del Napoli. Sulla rete di Lukaku non riesce a bloccare.

 

Bella-Kotchap 6

 

Sull’1-0 anche lui va in difficoltà. Poi ritrova ordine e argina Hojlund, prima di uscire infortunato

Nelsson 6

 

Dirige la difesa, non corre rischi. Nella baraonda finale non può nulla.

 

Edmundsson 6,5

 

Si conferma giocatore di temperamento, determinato, generoso. Tanto carattere.

 

Oyegoke 5

 

Si rivede in campo dall’inizio, cosa rara. Va a rilento.

 

Akpa Akpro 6,5

 

Grande lottatore. Spreme tutte le forze che ha. Mette dentro l’1-1. Esce esausto.

 

Gagliardini 6,5

 

Recupera dopo l’infortunio con il Cagliari. Aggiunge esperienza, guida la squadra nelle difficoltà.

Harroui 5,5

 

Non prende quota. Pochi sprazzi.

Bradaric 5

 

Fiacco sulla corsia di sinistra.

 

Sarr 4

 

Confermato titolare. Di nuovo non dà segni della sua presenza in campo.

 

Bowie 5,5

 

Perno d’attacco, si batte con furore, ma quando indietreggia si perde Lukaku nell’azione del gol.

 

Frese 6

 

Attento, non concede spazi.

 

 

Mosquera 4,5

 

Ingresso che toglie invece che dare.

 

Suslov 6,5

 

Lo vedi e capisci quanto sia mancato. Leader.

 

Slotsager ng

 

Niasse ng

 

 

Sammarco 6

 

Restituisce coraggio alla squadra. Il risultato scappa via con la beffa. Disposizione attenta. Con questo coraggio il Verona può risollevarsi, anche se ormai è tardi.

 

 

