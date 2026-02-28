Montipò 5
Pagelle, Montipò sorpreso, Sarr nullo. Suslov leader, Akpa Akpro dà tutto
Sorpreso dal colpo di testa di Hojlund sul gol del vantaggio del Napoli. Sulla rete di Lukaku non riesce a bloccare.
Bella-Kotchap 6
Sull’1-0 anche lui va in difficoltà. Poi ritrova ordine e argina Hojlund, prima di uscire infortunato
Nelsson 6
Dirige la difesa, non corre rischi. Nella baraonda finale non può nulla.
Edmundsson 6,5
Si conferma giocatore di temperamento, determinato, generoso. Tanto carattere.
Oyegoke 5
Si rivede in campo dall’inizio, cosa rara. Va a rilento.
Akpa Akpro 6,5
Grande lottatore. Spreme tutte le forze che ha. Mette dentro l’1-1. Esce esausto.
Gagliardini 6,5
Recupera dopo l’infortunio con il Cagliari. Aggiunge esperienza, guida la squadra nelle difficoltà.
Harroui 5,5
Non prende quota. Pochi sprazzi.
Bradaric 5
Fiacco sulla corsia di sinistra.
Sarr 4
Confermato titolare. Di nuovo non dà segni della sua presenza in campo.
Bowie 5,5
Perno d’attacco, si batte con furore, ma quando indietreggia si perde Lukaku nell’azione del gol.
Frese 6
Attento, non concede spazi.
Mosquera 4,5
Ingresso che toglie invece che dare.
Suslov 6,5
Lo vedi e capisci quanto sia mancato. Leader.
Slotsager ng
Niasse ng
Sammarco 6
Restituisce coraggio alla squadra. Il risultato scappa via con la beffa. Disposizione attenta. Con questo coraggio il Verona può risollevarsi, anche se ormai è tardi.
