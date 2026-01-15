Montipò 5,5
Pagelle, Orban, Bernede e stop. Crisi difesa, Sarr spreca
I gol del Bologna sono dei pezzi di bravura. Tuttavia, sembra sempre che non dia saldezza alla squadra.
Nuñez 4,5
In marcatura su Dominguez, che è una scheggia. Viene ammonito dopo pochi minuti e non tiene più. Superato nell’azione del 2-1. Sostituito dopo un tempo.
Nelsson 5
Riprende posizione al centro della difesa. Non riesce a reggere la barriera, il Bologna appena innesca la marcia prende il comando.
Valentini 5
Orsolini si conquista la punizione che porterà al pari del Bologna superandolo con astuzia. Sempre insicuro.
Niasse 5,5
Adattato al ruolo di esterno destro per mancanza di alternative, prova a contenere e a salire. Difficile riuscirci.
Serdar 5
Parte titolare per la seconda volta in due mesi e mezzo. Il passo è lento, le idee poche. Non è in forma e si vede. Un errore schierarlo con questa condizione.
Al-Musrati 4,5
Chiamato a interferire nel raggio d’azione di Odgaard, va subito in difficoltà e non recupera. Lento e prevedibile quando imposta, piu che carente in copertura.
Bernede 6
Eccezionale l’allungo di 60 metri con cui lancia verso il gol Orban. Un lampo in una partita in cui va a intermittenza.
Bradaric 5,5
Sta nella zona di Orsolini, quella è la sfida. Fa fatica, inevitabilmente.
Sarr 4,5
Non ha mai uno scatto che incida in avanti, quando gli arriva la palla buona la scaglia su Ravaglia: lì si deve fare gol. Il clamoroso pari svanisce così.
Orban 6,5
Gli arriva il pallone di Bernede ed è una sentenza: gol numero 6 del suo campionato. Le tenta tutte, da una sua incursione scaturisce l’autogol
Slotsager 6
Al debutto in Serie A, gioca con ordine.
Giovane 5
Entra male, anche l’atteggiamento non è quello che serve.
Gagliardini 5,5
Prova a registrare la manovra. Non basta.
Zanetti 5
La realtà è che questo Verona sta andando sempre più giù. Certo, pesano gli infortuni che si accumulano. Dopo, ci sono quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la classifica che è eloquente, il maggior numero gol subiti del campionato, il Bentegodi che ormai è uno sconosciuto. L’inizio e la fine con il Bologna sono coraggiosi, tutto quello che sta in mezzo è sbagliato.
