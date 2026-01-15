hellas1903 partite pagelle Pagelle, Orban, Bernede e stop. Crisi difesa, Sarr spreca

Al-Musrati lento e prevedibile, Giovane entra male. Serdar fuori condizione
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 5,5

 

I gol del Bologna sono dei pezzi di bravura. Tuttavia, sembra sempre che non dia saldezza alla squadra.

 

Nuñez 4,5

 

In marcatura su Dominguez, che è una scheggia. Viene ammonito dopo pochi minuti e non tiene più. Superato nell’azione del 2-1. Sostituito dopo un tempo.

 

Nelsson 5

 

Riprende posizione al centro della difesa. Non riesce a reggere la barriera, il Bologna appena innesca la marcia prende il comando.

 

Valentini 5

 

Orsolini si conquista la punizione che porterà al pari del Bologna superandolo con astuzia. Sempre insicuro.

 

Niasse 5,5

 

Adattato al ruolo di esterno destro per mancanza di alternative, prova a contenere e a salire. Difficile riuscirci.

 

Serdar 5

 

Parte titolare per la seconda volta in due mesi e mezzo. Il passo è lento, le idee poche. Non è in forma e si vede. Un errore schierarlo con questa condizione.

Al-Musrati 4,5

Chiamato a interferire nel raggio d’azione di Odgaard, va subito in difficoltà e non recupera. Lento e prevedibile quando imposta, piu che carente in copertura.

 

Bernede 6

 

Eccezionale l’allungo di 60 metri con cui lancia verso il gol Orban. Un lampo in una partita in cui va a intermittenza.

 

Bradaric 5,5

 

Sta nella zona di Orsolini, quella è la sfida. Fa fatica, inevitabilmente.

Sarr 4,5

 

Non ha mai uno scatto che incida in avanti, quando gli arriva la palla buona la scaglia su Ravaglia: lì si deve fare gol. Il clamoroso pari svanisce così.

 

Orban 6,5

 

Gli arriva il pallone di Bernede ed è una sentenza: gol numero 6 del suo campionato. Le tenta tutte, da una sua incursione scaturisce l’autogol

Slotsager 6

 

Al debutto in Serie A, gioca con ordine.

 

Giovane 5

 

Entra male, anche l’atteggiamento non è quello che serve.

 

Gagliardini 5,5

 

Prova a registrare la manovra. Non basta.

 

Fallou ng

 

Mosquera ng

 

 

Zanetti 5

 

La realtà è che questo Verona sta andando sempre più giù. Certo, pesano gli infortuni che si accumulano. Dopo, ci sono quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la classifica che è eloquente, il maggior numero gol subiti del campionato, il Bentegodi che ormai è uno sconosciuto. L’inizio e la fine con il Bologna sono coraggiosi, tutto quello che sta in mezzo è sbagliato.

 

