Pagelle, Orban, Bernede e stop. Crisi difesa, Sarr spreca

Parte titolare per la seconda volta in due mesi e mezzo. Il passo è lento, le idee poche. Non è in forma e si vede. Un errore schierarlo con questa condizione.

Chiamato a interferire nel raggio d’azione di Odgaard, va subito in difficoltà e non recupera. Lento e prevedibile quando imposta, piu che carente in copertura.

La realtà è che questo Verona sta andando sempre più giù. Certo, pesano gli infortuni che si accumulano. Dopo, ci sono quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la classifica che è eloquente, il maggior numero gol subiti del campionato, il Bentegodi che ormai è uno sconosciuto. L’inizio e la fine con il Bologna sono coraggiosi, tutto quello che sta in mezzo è sbagliato.