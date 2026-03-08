Montipò 6
Pagelle, Orban decisivo, Bowie lotta e segna, Frese gol magico
Il tiro di Rowe lo prende in controtempo, il Bologna si porta avanti. Risposta di slancio su Odgaard.
Nelsson 7
Ci mette solidità e attenzione. Non lo superano, chiude gli spazi soprattutto nel finale.
Edmundsson 7
Muro della difesa, allontana tutti i palloni insidiosi. E quando può si spinge in avanti.
Frese 7
Concentrato e sempre pronto. Argina i tentativi del Bologna, che ribatte con precisione. Segna un gol di pregio: sinistro magico.
Oyegoke 6
Partita fatta di dedizione. Sta dietro e non perde metri. Dà tutto quello che ha.
Akpa Akpro 6,5
Manca l’occasione del vantaggio, ma è tostissimo in ogni zona del campo. Contrasta e chiude. Preziosissimo.
Gagliardini 6,5
Lo sorprendono nell’azione dell’1-0, una pecca in una partita fatta di tanta disciplina. Mette ordine nel gioco.
Harroui 6
Ammonito per un eccesso di irruenza, gestisce con equilibrio con qualche guizzo.
Bradaric 6
Non perde la posizione e si propone con buona costanza. Si muove con intelligenza.
Bowie 7
Lotta e segna. Suo il gol della vittoria, a mettere l’accento su una prestazione di qualità. Non spreca un pallone.
Orban 7
Potrebbe segnare e non gli viene. Allora sforna l’assist per Bowie e pure quello per Sarr, cancellato dal Var. Decisivo.
Suslov 6
Ingresso utile.
Sarr 6
Fa gol, e che gol. Ma glielo annullano.
Valentini ng
Al-Musrati ng
Sammarco 7
Apparecchia la tavola per la vittoria facendo le scelte giuste. Il Verona copre e attacca, scopre un’identità già intuita con il Napoli e, finché non è crollato, con il Sassuolo. Stavolta non ci sono errori, né scherzi del destino. Tre punti per credere nei miracoli.
