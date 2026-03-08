Pagelle, Orban decisivo, Bowie lotta e segna, Frese gol magico

Partita fatta di dedizione. Sta dietro e non perde metri. Dà tutto quello che ha.

Manca l’occasione del vantaggio, ma è tostissimo in ogni zona del campo. Contrasta e chiude. Preziosissimo.

Potrebbe segnare e non gli viene. Allora sforna l’assist per Bowie e pure quello per Sarr, cancellato dal Var. Decisivo.

Apparecchia la tavola per la vittoria facendo le scelte giuste. Il Verona copre e attacca, scopre un’identità già intuita con il Napoli e, finché non è crollato, con il Sassuolo. Stavolta non ci sono errori, né scherzi del destino. Tre punti per credere nei miracoli.