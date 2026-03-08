hellas1903 partite pagelle Pagelle, Orban decisivo, Bowie lotta e segna, Frese gol magico

Edmundosson muro, Nelsson solido. Gagliardini dà ordine, Akpa Akpro preziosissimo
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 6

 

Il tiro di Rowe lo prende in controtempo, il Bologna si porta avanti. Risposta di slancio su Odgaard.

 

Nelsson 7

 

Ci mette solidità e attenzione. Non lo superano, chiude gli spazi soprattutto nel finale.

 

Edmundsson 7

 

Muro della difesa, allontana tutti i palloni insidiosi. E quando può si spinge in avanti.

 

Frese 7

 

Concentrato e sempre pronto. Argina i tentativi del Bologna, che ribatte con precisione. Segna un gol di pregio: sinistro magico.

 

Oyegoke 6

 

Partita fatta di dedizione. Sta dietro e non perde metri. Dà tutto quello che ha.

 

Akpa Akpro 6,5

 

Manca l’occasione del vantaggio, ma è tostissimo in ogni zona del campo. Contrasta e chiude. Preziosissimo.

 

Gagliardini 6,5

 

Lo sorprendono nell’azione dell’1-0, una pecca in una partita fatta di tanta disciplina. Mette ordine nel gioco.

 

Harroui 6

 

Ammonito per un eccesso di irruenza, gestisce con equilibrio con qualche guizzo.

 

Bradaric 6

 

Non perde la posizione e si propone con buona costanza. Si muove con intelligenza.

Bowie 7

 

Lotta e segna. Suo il gol della vittoria, a mettere l’accento su una prestazione di qualità. Non spreca un pallone.

 

Orban 7

 

Potrebbe segnare e non gli viene. Allora sforna l’assist per Bowie e pure quello per Sarr, cancellato dal Var. Decisivo.

 

 

Suslov 6

 

Ingresso utile.

 

Sarr 6

 

Fa gol, e che gol. Ma glielo annullano.

Valentini ng

 

Al-Musrati ng

 

 

Sammarco 7

 

Apparecchia la tavola per la vittoria facendo le scelte giuste. Il Verona copre e attacca, scopre un’identità già intuita con il Napoli e, finché non è crollato, con il Sassuolo. Stavolta non ci sono errori, né scherzi del destino. Tre punti per credere nei miracoli.

