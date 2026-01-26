Perilli 6
gazzanet
Pagelle, si salvano Orban e Perilli, poi tutti a picco
Seconda di fila da titolare. Niente può fare sulla rete dello svantaggio, risponde su Zemura. Poi limita i danni.
Slotsager 5
Non riesce a togliere dalla porta la conclusione di Atta, la deviazione lo beffa. Dopo, quando l’Udinese assalta, si perde.
Nelsson 4
Va a picco presto. Dominato da Davis. Prestazione disastrosa.
Ebosse 5
Tiene botta per 45’, poi frena e va in difficoltà. Come tutto il Verona, peraltro.
Lirola 4,5
Parte con buona volontà per perdersi di seguito. Nella ripresa dal suo lato l’Udinese veleggia e lui crolla.
Serdar 5
Di nuovo in campo dall’inizio, fa da equilibratore a centrocampo. Così dovrebbe essere, ma invece non è. Non è in condizione.
Gagliardini 5,5
Ha il compito di tenere il timone del gioco e di dare copertura alla difesa. Si ferma alla distanza.
Bradaric 5
Controlla sulla fascia di competenza, ma sul raddoppio dell’Udinese non è attento su Zanoli. Da lì viene travolto.
Sarr 5,5
Si muove da seconda punta, abbinato a Bernede e a supporto di Orban. È lui a servire la palla dell’1-1. Ma è soltanto un’illusione.
Bernede 4,5
Prova a metterci la fantasia, ma non gira proprio. Prova priva di spessore, piena di errori.
Orban 6,5
Alla prima occasione che gli capita fa gol. Sono sette in questo campionato. L’ultimo a mollare.
Harroui ng
Niasse ng
Isaac ng
Oyegoke ng
Kastanos ng
Zanetti 5
Ha scelte limitate. La squadra è piena di infortunati, in settimana sono andati via Nuñez e Giovane. Difficile venirne fuori. Ma il Verona appassisce, come spesso è accaduto, nel secondo tempo. Si aprono voragini, spariscono equilibri già fragili. La storia della stagione è questa, la classifica la descrive e dice la verità.
