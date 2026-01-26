hellas1903 partite pagelle Pagelle, si salvano Orban e Perilli, poi tutti a picco

Pagelle, si salvano Orban e Perilli, poi tutti a picco

Nelsson disastroso, Lirola crolla. Bernede
Matteo Fontana
Perilli 6

 

Seconda di fila da titolare. Niente può fare sulla rete dello svantaggio, risponde su Zemura. Poi limita i danni.

 

Slotsager 5

 

Non riesce a togliere dalla porta la conclusione di Atta, la deviazione lo beffa. Dopo, quando l’Udinese assalta, si perde.

 

Nelsson 4

 

 Va a picco presto. Dominato da Davis. Prestazione disastrosa.

 

Ebosse 5

 

Tiene botta per 45’, poi frena e va in difficoltà. Come tutto il Verona, peraltro.

 

Lirola 4,5

 

Parte con buona volontà per perdersi di seguito. Nella ripresa dal suo lato l’Udinese veleggia e lui crolla.

 

Serdar 5

 

Di nuovo in campo dall’inizio, fa da equilibratore a centrocampo. Così dovrebbe essere, ma invece non è.  Non è in condizione.

 

Gagliardini 5,5

 

Ha il compito di tenere il timone del gioco e di dare copertura alla difesa. Si ferma alla distanza.

 

Bradaric 5

 

Controlla sulla fascia di competenza, ma sul raddoppio dell’Udinese non è attento su Zanoli. Da lì viene travolto.

 

Sarr 5,5

 

Si muove da seconda punta, abbinato a Bernede e a supporto di Orban. È lui a servire la palla dell’1-1. Ma è soltanto un’illusione.

 

Bernede 4,5

 

Prova a metterci la fantasia, ma non gira proprio. Prova priva di spessore, piena di errori.

Orban 6,5

 

Alla prima occasione che gli capita fa gol. Sono sette in questo campionato.  L’ultimo a mollare.

Harroui ng

 

Niasse ng

 

Isaac ng

 

Oyegoke ng

 

Kastanos ng

 

 

Zanetti 5

 

Ha scelte limitate. La squadra è piena di infortunati, in settimana sono andati via Nuñez e Giovane. Difficile venirne fuori. Ma il Verona appassisce, come spesso è accaduto, nel secondo tempo. Si aprono voragini, spariscono equilibri già fragili. La storia della stagione è questa, la classifica la descrive e dice la verità.

 

 

