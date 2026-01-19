Perilli 6
Pagelle, Slotsager è pronto, Lirola c’è. Sarr non incide
Si scalda le mani su un tiro di Vandeputte. Poi la sua è una serata tranquilla.
Slotsager 6,5
All’esordio da titolare in Serie A gioca con attenzione. Preciso, pronto.
Nelsson 6
Rispetto alle ultime uscite fa molto meglio. Non che ci volesse molto, ma dà un segnale.
Ebosse 6
Di lui ci si era quasi dimenticati. Esce dalla naftalina e non va in difficoltà.
Lirola 6
Appena arrivato, indossa la maglia e non sfigura, anzi. Mette qualche buona premessa.
Gagliardini 6
Ordinato, gestisce il ritmo dell’azione del Verona. Prova il tiro dalla distanza con ridotta efficacia.
Bernede 5,5
Non accende la manovra, non cambia passo. Più ombre che luci.
Bradaric 5,5
Soffre l’intraprendenza di Barbieri. In fase di spinta si vede davvero poco.
Giovane 6
Primo tempo opaco, viene fuori nel secondo. Segna un gran gol, ma è in fuorigioco.
Orban 6
Fa da perno in avanti, non può attaccare frontalmente e incide poco. Utile tatticamente.
Sarr 5,5
Rari guizzi, conferma determinate incertezze sul piano della produzione offensiva.
Serdar 6
Ingresso che aggiunge sostanza.
Harroui 6
Impatto sufficiente.
Oyegoke ng
Zanetti 6
In piena emergenza, arrangia la squadra per quanto possibile. E va meglio rispetto alle ultime, negative prestazioni. Per salvarsi, tuttavia, c’è da fare molto di più.
