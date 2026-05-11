Il Presidente di Presidio Investors Christian Puscasiu ha rilasciato oggi un'intervista dopo la retrocessione del Verona presentando i progetti a breve (risalita immediata in A) e lungo termine per il club. Dopo le sue parole quanta fiducia hai da 0 a 10 in Presidio per il futuro dell'Hellas?
Sondaggio - Quanta fiducia hai in Presidio dopo le parole di Puscasiu?
Dopo le parole di Christian **Puscasiu** quanta **fiducia hai da 0 a 10 in Presidio**?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti