Ex Verona, Lasagna alla ricerca del primo gol con il Padova

Kevin Lasagna ha ricominciato da fine agosto una nuova avventura calcistica con la maglia del Padova, in serie B. L'attaccante, classe 1992, era arrivato in gialloblù a gennaio 2021 collezionando con la maglia dell'Hellas 75 presenze, 6 reti e 5 assist. Attaccante rapido palla al piede, che però ha fatto emergere con i gialloblu solo a sprazzi le sue qualità. Con il Padova (che lo ha acquisito a titolo definitivo, con un contributo all'ingaggio da parte del Verona) sta cercando riscatto, anche se per adesso i numeri lo condannano (e il pubblico biancoscudato ha iniziato a rumoreggiare).