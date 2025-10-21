hellas1903 storia e societa ex gialloblu Ex Verona, Lasagna alla ricerca del primo gol con il Padova

L'attaccante ha la fiducia dell'allenatore, tante occasione create ma ancora zero gol. E il pubblico rumoreggia
Kevin Lasagna ha ricominciato da fine agosto una nuova avventura calcistica con la maglia del Padova, in serie B. L'attaccante, classe 1992, era arrivato in gialloblù a gennaio 2021 collezionando con la maglia dell'Hellas 75 presenze, 6 reti e 5 assist. Attaccante rapido palla al piede, che però ha fatto emergere con i gialloblu solo a sprazzi le sue qualità. Con il Padova (che lo ha acquisito a titolo definitivo, con un contributo all'ingaggio da parte del Verona) sta cercando riscatto, anche se per adesso i numeri lo condannano (e il pubblico biancoscudato ha iniziato a rumoreggiare).

Schierato da seconda punta, accanto a Bortolussi, ha avuto spesso l'occasione di segnare, ma deve ancora sbloccarsi. Con il ritorno in campo di Papu Gomez (la squalifica dell'argentino è terminata e da domenica potrà essere schierato), Lasagna potrebbe perdere il posto da titolare. Qui le sue statistiche in queste prime otto partite di campionato.

