Lazovic, L’Arena: “Quella perla all’incrocio al Tardini…”

Lazovic d'Arabia, L'Arena cita una vecchia intervista di un anno fa, l’esterno dichiarò: «Già era un onore indossare la maglia del Verona per me, figurarsi ora che ho pure la fascia da capitano. Spero di non deludere i veronesi, per quello mi impegno sempre e avrei un desiderio: chiudere la carriera in gialloblù». La società come noto poi ha deciso diversamente e, dopo sei anni a Verona, Darko la lunga storia da professionista la chiuderà appunto in Arabia, lui che come Juric ha acquistato casa in città.