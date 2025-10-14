Lazovic d'Arabia, L'Arena cita una vecchia intervista di un anno fa, l’esterno dichiarò: «Già era un onore indossare la maglia del Verona per me, figurarsi ora che ho pure la fascia da capitano. Spero di non deludere i veronesi, per quello mi impegno sempre e avrei un desiderio: chiudere la carriera in gialloblù». La società come noto poi ha deciso diversamente e, dopo sei anni a Verona, Darko la lunga storia da professionista la chiuderà appunto in Arabia, lui che come Juric ha acquistato casa in città.
Lazovic, L’Arena: “Quella perla all’incrocio al Tardini…”
Leader gialloblu—
“Lazo” si è sempre preso le proprie responsabilità, come sottolinea oggi il quotidiano. Come il 5 maggio quando andò sul dischetto contro la Fiorentina per insaccare un pallone pesantissimo dell’uno a zero oppure quando scese sulla fascia per porgere a Faraoni, schema consolidato tra i due, il cross del vantaggio contro lo Spezia nello spareggio di Reggio Emilia. E poi ancora la perla del tiro all’incrocio al “Tardini“ contro il Parma. Di gol belli Lazovic ne ha fatti quello della stagione 2019/’20 è da cineteca. Palla all’incrocio e Verona di Juric che vola.
