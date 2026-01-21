Difesa Verona, piace Chaves, folta la concorrenza per il centrale brasiliano

Che il Verona sia in cerca di nuovi difensori lo dicono le voci di mercato. Oltre a Garcia e Halhal, al Verona piace molto anche Arthur Chaves, brasiliano dell'Hoffenheim.
Il difensore può lasciare l'Hoffenheim, Augsburg l momento in vantaggio
La scorsa stagione Chaves è stato uno dei giocatori chiave del TSG Hoffenheim, ma in questa stagione il brasiliano ha collezionato solo quattro presenze e ha dovuto spesso cedere il passo ai compagni di squadra.
Secondo RTL/ntv e sport.de l'FC Augsburg starebbe cercando il difensore. Anche Sky e Kicker hanno riferito della mossa. Tuttavia, l'ex nazionale brasiliano Under 23 ha altre offerte sul tavolo. Anche l'Hellas Verona in Italia, il KAA Gent in Belgio e Botafogo e Internacional Porto Alegre in Brasile sono interessati a un prestito per Chaves per il quale, tuttavia, la Bundesliga ha la priorità.
L'Hoffenheim vorrebbe cederlo a titolo definitivo, lo ha pagato sei milioni di euro nel 2024.
