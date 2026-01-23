L’Arena: “Una nuova rivoluzione in vista da parte di Sogliano?”

"Sembra che pian piano, Sean Sogliano stia facendo una piccola rivoluzione come due stagioni fa. Il problema è che l’Hellas è in grave ritardo e poi bisogna capire quanti dei 20 milioni di plusvalenza netta, Presidio Investors lascerà nelle mani del diesse. Hellas già in grave ritardo per l’attaccante. Isaac Tomich sta rifacendo la preparazione atletica e non sarà pronto prima di due settimane". Questo il commento di Gianluca Tavellin oggi su L'Arena, a commento della cessione di Giovane al Napoli che aspetta solo di essere formalizzata.
Gialloblu in ritardo sul mercato in entrata, quanti dei 20 milioni saranno riutilizzati per rinforzare la squadra quest'anno?
L’attaccante brasiliano già nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche nella sua nuova città: decisivo il blitz dei partenopei con 20 milioni di euro senza contropartita tecnica. L'arrivo di Giovane spiana la strada alla cessione di Lorenzo Luc-ca dal Napoli al Nottingham Forest. Nell’operazione potrebbe però ancora essere inserito Oberetin, un esterno sinistro di 22 anni che ha già messo insieme 18 presenze fra i cadetti con la maglia dell’Empoli.
