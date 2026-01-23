L’Arena: “Una nuova rivoluzione in vista da parte di Sogliano?”

"Sembra che pian piano, Sean Sogliano stia facendo una piccola rivoluzione come due stagioni fa. Il problema è che l’Hellas è in grave ritardo e poi bisogna capire quanti dei 20 milioni di plusvalenza netta, Presidio Investors lascerà nelle mani del diesse. Hellas già in grave ritardo per l’attaccante. Isaac Tomich sta rifacendo la preparazione atletica e non sarà pronto prima di due settimane". Questo il commento di Gianluca Tavellin oggi su L'Arena, a commento della cessione di Giovane al Napoli che aspetta solo di essere formalizzata.