È arrivata l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Giovane Santana do Nascimento dal Verona al Napoli.
gazzanet
Ufficiale, Giovane è un nuovo giocatore del Napoli. De Laurentiis: “Benvenuto!”
Il calciatore, dopo visite le visite mediche e firma nelle giornata di oggi, è stato annunciato dal club di De Laurentiis e sarà convocabile da Antonio Conte per la gara di domani tra Juventus e Napoli. Giovane saluta il Verona dopo 21 presenze, 3 gol e 4 assist nell'Hellas in campionato e due presenze in Coppa Italia.
L'arrivo di Giovane è stato salutato anche dal presidente del Napoli con un post su X di benvenuto.
Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Giovane.
"Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".
"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona.
Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23.
Benvenuto, Giovane!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA