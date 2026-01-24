Ufficiale, Giovane è un nuovo giocatore del Napoli. De Laurentiis: “Benvenuto!”

Il calciatore, dopo visite le visite mediche e firma nelle giornata di oggi, è stato annunciato dal club di De Laurentiis e sarà convocabile da Antonio Conte per la gara di domani tra Juventus e Napoli. Giovane saluta il Verona dopo 21 presenze, 3 gol e 4 assist nell'Hellas in campionato e due presenze in Coppa Italia.