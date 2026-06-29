Contratto quadriennale per l'attaccante francese con il club svizzero
Il trasferimento di Mathis Lambourde dal Verona al Servette è ufficiale.
Lo rende noto l'Hellas con un comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Servette Football Club Genève 1890 - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mathis Lambourde. L'Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore".
Lambourde ha firmato con il club svizzero un contratto quadriennale, in scadenza il 30 giugno 2030
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