Belghali convocato per la Coppa d’Africa? Può saltare sei partite col Verona

Probabile la chiamata dell'Algeria. La competizione si disputerà dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 13:12)

Rafik Belghali è tra i migliori giocatori del Verona fino a questo punto della stagione.

L'esterno destro è stato convocato dal ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic, è ha debutto in nazionale, disputando tre partite e contribuendo anche alla qualificazione ai Mondiali.

Molto probabile che venga chiamato per la Coppa d'Africa che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.

L’Algeria è stata inserita nel Gruppo E. Esordirà il 24 dicembre affrontando il Sudan, giocando poi con il Burkina Faso, il 28, e con la Guinea Equatoriale, il 31.

Se supererà il turno, incominceranno le gare a eliminazione diretta

L'Hellas, duque, rischia di perdere Belghali per sei turni di campionato, ove l'Algeria arrivasse in finale.

Le gare di Serie A previste nel periodo della competizione continentale sono quelle con il il Milan, il 18 dicembre, con il Torino, il 4 gennaio, e poi il 67 col Napoli, l'11 con la Lazio, il 15 col Bologna e, il 19, con la Cremonese.

Una complicazione per l'Hellas, che ora, come cambio di Belghali sulla destra, ha il solo Fallou.