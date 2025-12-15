Ai microfoni di DAZN, Antoine Bernede ha parlato dopo il successo sulla Fiorentina, arrivato anche grazie alla sua ottima gara.
Bernede: "Vittoria cruciale, ora il mood è quello giusto"
Il centrocampista: "Gara molto difficile, ora dobbiamo proseguire così"
"È stata una partita difficilissima in trasferta - ha detto il centrocampista del Verona - è stato molto difficile battere la Fiorentina ma abbiamo fatto una grande gara. Ci siamo tenuti gli avversari dietro, ora dobbiamo proseguire così.
Una vittoria cruciale per noi e per il club, siamo in un bel mood adesso ma dovremo proseguire così quando torneremo in campo".
Il prossimo impegno del Verona sarà domenica 28 dicembre alle 12-30 a San Siro col Milan.
