hellas1903 news Bernede: “Vittoria cruciale, ora il mood è quello giusto”

Bernede: “Vittoria cruciale, ora il mood è quello giusto”

Il centrocampista: "Gara molto difficile, ora dobbiamo proseguire così"
Ai microfoni di DAZN, Antoine Bernede ha parlato dopo il successo sulla Fiorentina, arrivato anche grazie alla sua ottima gara.

"È stata una partita difficilissima in trasferta - ha detto il centrocampista del Verona -  è stato molto difficile battere la Fiorentina ma abbiamo fatto una grande gara. Ci siamo tenuti gli avversari dietro, ora dobbiamo proseguire così.

Una vittoria cruciale per noi e per il club, siamo in un bel mood adesso ma dovremo proseguire così quando torneremo in campo".

Il prossimo impegno del Verona sarà domenica 28 dicembre alle 12-30 a San Siro col Milan.

