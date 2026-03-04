Bologna, difesa da decidere per il Verona, Nicolò Casale può partire dall’inizio

Il veronese nato a Negrar, alla sua seconda stagione con il Bologna, è pronto a scendere in campo dall'inizio domenica alle 15. Dipenderà dalle scelte di Italiano, ma soprattutto dalle condizioni di Heggem e Vitik. Il primo è alle prese con la lombalgia che l'ha costretto a saltare gli ultimi impegni, il secondo è reduce da una botta rimediata nella gara contro il Pisa, ma domani potrebbe tornare in gruppo.