Potrebbe essere Nicolò Casale a vestire una maglia da titolare domenica al Dall'Ara contro l'Hellas, dopo l'ingresso in campo contro il Pisa al posto dell'infortunato Vitik.
Bologna, difesa da decidere per il Verona, Nicolò Casale può partire dall’inizio
Il veronese nato a Negrar, alla sua seconda stagione con il Bologna, è pronto a scendere in campo dall'inizio domenica alle 15. Dipenderà dalle scelte di Italiano, ma soprattutto dalle condizioni di Heggem e Vitik. Il primo è alle prese con la lombalgia che l'ha costretto a saltare gli ultimi impegni, il secondo è reduce da una botta rimediata nella gara contro il Pisa, ma domani potrebbe tornare in gruppo.
Casale potrebbe dunque giocare un'altra volta contro la sua ex squadra che l'ha fatto e visto crescere fino alla stagione da protagonista con Tudor (34 gare da titolare in 36 presenze) prima della cessione alla Lazio nel luglio 2022. Coi biancocelesti il difensore centrale è sempre stato in campo dall'inizio nelle 4 sfide col Verona, col Bologna sarebbe la prima volta.
