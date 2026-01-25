Cissè, il talento snobbato che diventa oro: il Verona chiede 10 milioni

Alphadjo Cissè, uomo squadra del Catanzaro in B a cui il Verona lo ha dato in prestito, diventa un altro uomo mercato per le casse dell'Hellas, che ha deciso di non utilizzare il diciannovenne trevisano in A, spedendolo in cadetteria nonostante i lampi di classe che seppur giovane, da anni (arrivò nelle giovanili dell'Hellas a 14 anni) sono nel suo dna, colpi che aveva ulteriormente messo in mostra in pre-campionato.
Spedito in B al Catanzaro, lo vuole uno dei club più vincenti d'Olanda
Come si sa, lo sta cercando con insistenza il PSV Heindoven. Alfredo Pedullà fornisce un aggiornamento importante: "L'Hellas Verona ha rifiutato un'offerta iniziale del PSV per Alphadjo Cissé. L'italiano, attualmente in prestito al Catanzaro, dovrebbe tornare al suo club nei prossimi giorni. Un trasferimento potrebbe essere effettuato per circa 10 milioni di euro".
Si tratta dunque di capire fino a che punto il club olandese vorrà spingersi per il talento, che il Verona ha sottovalutato come risorsa per la prima squadra ma che uno dei club più vincenti d'Olanda ora vuole.
