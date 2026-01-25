Cissè, il talento snobbato che diventa oro: il Verona chiede 10 milioni

Alphadjo Cissè, uomo squadra del Catanzaro in B a cui il Verona lo ha dato in prestito, diventa un altro uomo mercato per le casse dell'Hellas, che ha deciso di non utilizzare il diciannovenne trevisano in A, spedendolo in cadetteria nonostante i lampi di classe che seppur giovane, da anni (arrivò nelle giovanili dell'Hellas a 14 anni) sono nel suo dna, colpi che aveva ulteriormente messo in mostra in pre-campionato.