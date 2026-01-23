Giovane arriverà nelle prossime ore a Napoli e domani si sottoporrà alle visite mediche per poi diventare ufficialmente un giocatore del club di De Laurentiis.
Giovane al Napoli, domani l'ufficialità. Conte lo vuole già domenica per la Juve
gazzanet
Gli azzurri in emergenza in attacco hanno fretta di avere il brasiliano
L'obiettivo del club azzurro - scrive la Gazzetta dello Sport - è di metterlo subito a disposizione di Conte per la partenza con i compagni alla volta di Torino, dove domenica il Napoli affronterà la Juve. Complici i recenti ko di Neres e Politano e le cessioni di Lang e Lucca, gli azzurri per la trasferta dell'Allianz avrebbero a disposizione soltanto Elmas, Hojlund, il giovane Vergara e e un Lukaku part-time nel reparto offensivo.
Per l'attaccante brasiliano è pronto un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L'intesa con il Verona, invece, era già stata raggiunta nei giorni scorsi, per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi i bonus.
