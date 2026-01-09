Giovane, la situazione. Perché può restare al Verona (fino a giugno)

Roma la più vicina a presentare un'offerta, non l'Atalanta. Le altre sullo sfondo

Redazione Hellas1903 9 gennaio - 09:44

Giovane Santana do Nascimento è al centro del mercato del Verona. Inter, Napoli, Lazio, Roma, Atalanta i nomi usciti fra le potenziali o reali interessate al brasiliano.

Attualmente chi ha maggiori intenzioni di muoversi concretamente per l'attaccante è la Roma, che vuole investire per il futuro e che per questo non è detto pretenda di avere Giovane già a gennaio. L'operazione si potrebbe fare ora, col gialloblù che resterebbe all'Hellas fino a giugno. Ciò indipendentemente dal futuro di Baldanzi, che potrebbe rientrare nella trattativa, come partire a breve per Firenze, coi viola che lo avrebbero in prestito.

Altro indizio sulla possibile permanenza di Giovane: le parole di Zanetti. "Per me è incedibile". Più che un messaggio alla società sembra una frase di chi ha avuto qualche rassicurazione di poter contare sull'attaccante fino a giugno. Diversamente, la sua partenza parrebbe, dopo le sue affermazioni, uno schiaffo all'allenatore.

Capitolo Atalanta: non trova riscontro la notizia di Sky di un interesse reale, al momento, dei bergamaschi per il brasiliano.

l'Hellas per Giovane chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro e conta di poter averlo, comunque, fino a giugno. Questa la situazione attuale. Poi, come spesso accade, il mercato, aperto fino al 2 febbraio, può smentire tutto e tutti in un attimo. A.S.