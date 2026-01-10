Il Verona cerca un portiere. A riportarlo è Sky. L'Hellas si sta muovendo per un estremo difensore e piace Stefano Turati, che in stagione ha raccolto solo tre presenze con la maglia del Sassuolo, chiuso da Muric.
hellas1903 news Il Verona cerca un portiere, uno dei nomi è Turati del Sassuolo
gazzanet
Il Verona cerca un portiere, uno dei nomi è Turati del Sassuolo
L'Hellas intende rafforzarsi tra i pali
Tuttavia l’ex di Frosinone e Monza non è l'unico profilo che il club gialloblù sta seguendo. Ci sarebbe in lizza, riporta Gianluca Di Marzio, anche un portiere inglese.
Arthur Borghi, arrivato ieri, come detto da Zanetti, è destinato alla formazione Primavera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA