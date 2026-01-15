Il Verona illude e spreca, il Bologna segna. 2-3 al Bentegodi, Hellas sempre ultimo

Sarr si mangia il pareggio. Difesa distratta, ma il Bologna fa gol d'autore

Andrea Spiazzi Direttore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 20:54)

È un Verona per il quale c'è sempre da recriminare su qualcosa. Leggero in difesa, impreciso in avanti. Quando Sarr si divora il 3-3 pensi quanto il calcio possa essere spesso folle. Invece Ravaglia ci mette il corpo e il Bologna conserva il gol di vantaggio per la vittoria.

I rossoblù schiaffeggiano tre volte l'Hellas nel primo tempo, dopo il bel gol di Orban in contropiede, con reti d'autore una più bella dell'altra: classico tiro a girare di Orsolini, rasoiata di Odgaard e botta al volo di Castro. L'Hellas, scombinato in difesa, non demorde, attacca spesso a testa bassa, quindi con scelte poco lucide, poi trova l'autorete di Freuler. Il Bentegodi spinge, ma Sarr non è nemmeno lontanamente uno dei tre frombolieri di Italiano. Così, la grande occasione di recuperare punti sfuma e la squadra di Zanetti conferma i grandi limiti espressi finora nel gioco, molto prima che nei calciatori.

Assenze pesanti quelle di Bella-Kotchap, Frese e Belghali, vittima di una distorsione alla caviglia. Forfait anche di Kastanos. Dal canto suo Italiano deve rinunciare a Cambiaghi e Lucumì.

L'avvio è equilibrato e senza squilli. Dopo 10 minuti Castro scivola dopo aver stoppato in area, poi Ravaglia su rinvio di Montipò esce male dall'area ma Bradaric in pallonetto manda alto. Giallo per Nunez che stende Dominguez al 12'.

1-0 VERONA, SEGNA ORBAN. Contropiede perfetto dopo un errore su schema di punizione del Bologna. Bernede scatta da centometrista, si fa 50 metri e sgancia sulla destra per Orban che con un colpo a mezza altezza sul primo palo fulmina Ravaglia. È il 13' e l'Hellas passa in vantaggio.

1-1. Il Bologna reagisce, Orsolini scatta, Valentini lo butta giù. Dalla punizione a due Orsolini prende palla sulla destra, si accentra, salta Orban e calcia a giro un tiro imprendibile vicino all'incrocio. Tutto da rifare per l'Hellas, al 21' si torna in parità.

Poco dopo Castro si gira in area e impegna Montipò in presa centrale, il Bologna spinge.

L'Hellas si riprende, Bradaric va sulla sinistra e pennella il cross per Orban che di testa manda alto al 25'.

Al-Musrati si fa vedere con un paio di buoni interventi a centrocampo. I rossoblù attaccano in tanti e rischiano di scoprirsi.

1-2, ODGAARD. Il Verona si fa ancora sorprendere in difesa al 29'. Nunez si perde Dominguez che da sinistra offre l'assist al limite per il mancino di Odgaard che piazza il pallone nell'angolino.

Holm stacca di testa, palla alta al 33'. I gialloblù oltre al contropiede non riescono ad essere efficaci, o sbagliano, come con Al Musrati e Niasse che gestiscono male un'azione in avanti al 34'. Il Verona ci prova, Bradaric si allarga e crossa ancora, in area del Bologna non c'è spazio.

Nelsson chiude in corner Holm al 39'. Il pallone taglia tutta l'area davanti a Montipò con tutti i gialloblù fermi. Orsolini parte in contropiede, il tiro a giro stavolta va alto.

1-3. Va sotto di due gol il Verona al 44'. Altra dormita, stavolta di Nelsson che rinvia male, Pobega serve di testa Castro che aspetta che la palla rimbalzi per poi dal limite sparare al volo sotto la traversa. Valentini e Montipò osservano.

Il primo tempo finisce tra i fischi del Bentegodi.

Zanetti cambia: ad inizio ripresa entra Slotsager per Nunez, ammonito. Al 53' escono Serdar e Al-Musrati per Gagliardini e Giovane. Il Verona ci prova senza troppa convinzione, perdendosi sulla trequarti in un misto tra voglia di riaprire i conti e paura di imbarcare ancora di più.

Orsolini salta col ginocchio largo e colpisce Valentini e viene ammonito al 59'.

Orban ce la mette tutta ma corre a vuoto, anche in fuorigioco.

Al 65' Sarr va in mezza girata su Cross di Gagliardini, molto bello il gesto, ma la palla va sopra la traversa. Il Bologna attacca senza pungere.

2-3, AUTOGOL DI FREULER. Proprio il grande atteso in casa Bologna Freuler, subentrato, riapre il punteggio al 72'. Orban va solo sulla destra, crossa e lo svizzero sul primo palo trafigge Ravaglia. Un'autorete molto simile a quella di Castro lo scorso anno che condannò il Bologna con l'Hellas.

Il Bentegodi si riscalda, i gialloblù tornano a crederci, la squadra di Italiano sbaglia le misure in avanti.

Al 77' Niasse è dolorante e deve uscire, entra Fallou. Bradaric conquista un corner.

OCCASIONE INCREDIBILE PER IL VERONA. Dall'angolo al 78' la palla giunge a Sarr che è solo davanti a Ravaglia ma il suo tiro è addosso al portiere che respinge.

Entra Immobile, che è nomen omen ma che in passato di gol al Verona ne ha fatti.

Si arriva all'88', i gialloblù spingono con le energie residue, Ravaglia blocca la palla da corner. Giovane sbaglia palloni non da lui.

Per fermare Dominguez in out ne servono due. Gagliardini e Miranda non se le mandano a dire. Esce Orsolini, entra Fabbian.

5 i minuti di recupero. Montipò sale e calcia lungo, la palla torna al Bologna che la tiene fino al fischio finale di Mariani.

VERONA-BOLOGNA 2-3

Rete. 13' Orban, 21' Orsolini, 29' Odgaard, 44' Castro, 71' Freuler (AU)

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez (dal 46' Slotsager), Nelsson, Valentini; Niasse (dal 77' Fallou), Serdar (dal 52' Giovane), Al Musrati (dal 52' Gagliardini), Bernede, Bradaric; Sarr (dall'82' Mosquera), Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Harroui, Ebosse, Isaac

Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 79' Zortea), Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega (dal 66' Moro); Orsolini (dal 90' Fabbian), Odgaard (dal 79' Ferguson), Dominguez; Castro (dal 65' Immobile)

A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia), Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia)

Note. Ammoniti: 12' Nunez, 42' Vitik, 59' Orsolini. Spettatori: 17.585