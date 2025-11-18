La Gazzetta dello Sport: “Giovane vale già 20 milioni”

Carlo Laudisa , esperto di mercato, inserisce Giovane nell'elenco degli undici giocatori che più sono in risalto in questo momento, in un elenco che comprende, tra gli altri, Caprile , portiere del Cagliari , e Pellegrino , attaccante del Parma .

Scrive il giornalista: "Un gol e tante prove da applausi per l'attaccante brasiliano del Verona al debutto nel nostro torneo. Ha incassato i complimenti di Chivu, e già questo è un segnale per il suo futuro. Oltre all'Inter, comunque, si prospettano altri ingressi in scena. E il prezzo tocca già i 20 milioni".