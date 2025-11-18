La Gazzetta dello Sport: “Giovane vale già 20 milioni”

Sale la quotazione di Giovane.
L'esperto di mercato Laudisa: "Oltre all'Inter ci saranno altri ingressi in scena per l'attaccante del Verona"
L'attaccante del Verona, riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, è già al centro degli interessamenti.
Carlo Laudisa, esperto di mercato, inserisce Giovane nell'elenco degli undici giocatori che più sono in risalto in questo momento, in un elenco che comprende, tra gli altri, Caprile, portiere del Cagliari, e Pellegrino, attaccante del Parma.
Scrive il giornalista: "Un gol e tante prove da applausi per l'attaccante brasiliano del Verona al debutto nel nostro torneo. Ha incassato i complimenti di Chivu, e già questo è un segnale per il suo futuro. Oltre all'Inter, comunque, si prospettano altri ingressi in scena. E il prezzo tocca già i 20 milioni".
