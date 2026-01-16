Mercato, per Belghali a giugno insiste anche la Roma

Convocato per il Bologna e messo in foto su una storia Instagram che annunciava il Match day alle 10 del mattino di ieri dal Verona, Rafik Belghali contro i rossoblù non si è visto nemmeno in panchina, pare per un problema alla caviglia rimediato in Coppa d'Africa.
Sull'algerino anche Inter e Juve, pronta un'altra ricca plusvalenza
Pretattica un po' rétro, oggi si capirà cos'ha realmente l'esterno del Verona, che nonostante non possa giocare in un'altra squadra fino a giugno, ha già la fila di pretendenti per l'estate.
Una di queste, riporta Alfredo Pedullà, è la Roma, che da tempo segue Belghali, in maniera più concreta rispetto a Inter e Juventus, che comunque hanno chiesto informazioni. Questione di tempo, poi l'algerino potrà diventare un'altra ricca plusvalenza per il club di Presidio.
