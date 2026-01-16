Mercato, per Belghali a giugno insiste anche la Roma

Sull'algerino anche Inter e Juve, pronta un'altra ricca plusvalenza

Convocato per il Bologna e messo in foto su una storia Instagram che annunciava il Match day alle 10 del mattino di ieri dal Verona, Rafik Belghali contro i rossoblù non si è visto nemmeno in panchina, pare per un problema alla caviglia rimediato in Coppa d'Africa.

Pretattica un po' rétro, oggi si capirà cos'ha realmente l'esterno del Verona, che nonostante non possa giocare in un'altra squadra fino a giugno, ha già la fila di pretendenti per l'estate.

Una di queste, riporta Alfredo Pedullà, è la Roma, che da tempo segue Belghali, in maniera più concreta rispetto a Inter e Juventus, che comunque hanno chiesto informazioni. Questione di tempo, poi l'algerino potrà diventare un'altra ricca plusvalenza per il club di Presidio.