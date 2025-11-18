Mercato Verona, per gennaio torna l’idea Baldanzi

Il trequartista è in uscita dalla Roma, su di lui anche Genoa e Udinese. L'Hellas ci pensa

Si avvicina il mercato invernale e per il Verona torna l'idea rappresentata da Tommaso Baldanzi .

Il trequartista della Roma, già vicino all'Hellas in estate, con la trattativa che saltò nelle ultime ore della sessione, è in uscita dal club giallorosso, pronto a girarlo in prestito. Per lui ci sono anche gli interessamenti di Udinese e Genoa.