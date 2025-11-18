Mercato Verona, per gennaio torna l’idea Baldanzi

Si avvicina il mercato invernale e per il Verona torna l'idea rappresentata da Tommaso Baldanzi.
Il trequartista è in uscita dalla Roma, su di lui anche Genoa e Udinese. L'Hellas ci pensa
Il trequartista della Roma, già vicino all'Hellas in estate, con la trattativa che saltò nelle ultime ore della sessione, è in uscita dal club giallorosso, pronto a girarlo in prestito. Per lui ci sono anche gli interessamenti di Udinese e Genoa.
Baldanzi è un pupillo di Paolo Zanetti, che l'ha allenato, lanciandolo da titolare, all'Empoli nel 2022-2023.
In questi mesi, ha avuto poco spazio, raccogliendo un ridotto minutaggio.
Il Verona sarebbe una scelta molto gradita al giocatore, che ritroverebbe Zanetti e avrebbe la possibilità di andare in campo con piena continuità.
