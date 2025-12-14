hellas1903 news Orban se la balla: “Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”

Gift Orban, dopo la doppietta che ha steso la Fiorentina al Franchi, ha commentato a Dazn la vittoria del Verona.

"Sono molto felice per la doppietta, due gol e tre punti molto importanti per me e per la squadra. Abbiamo ripreso a camminare dopo un inizio complicato.

In gol dopo due mesi? La Serie A è difficile, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e la squadra mi ha dato fiducia".

In serata, poi, Orban si è lasciato andare a uno dei suoi balletti, che ha postato su TikTok.

