Gift Orban, dopo la doppietta che ha steso la Fiorentina al Franchi, ha commentato a Dazn la vittoria del Verona.
hellas1903 news Orban se la balla: “Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”
gazzanet
Orban se la balla: “Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”
L'attaccante: "Abbiamo ripreso a camminare dopo un inizio complicato"
"Sono molto felice per la doppietta, due gol e tre punti molto importanti per me e per la squadra. Abbiamo ripreso a camminare dopo un inizio complicato.
In gol dopo due mesi? La Serie A è difficile, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e la squadra mi ha dato fiducia".
In serata, poi, Orban si è lasciato andare a uno dei suoi balletti, che ha postato su TikTok.
© RIPRODUZIONE RISERVATA