Non ci sarà a Torino Tomas Suslov, squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione nella gara con la Fiorentina "per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario". Stessa sorte e motivazione per Gudmundsson dei viola.
hellas1903 news Suslov, una giornata di squalifica. Lo slovacco salta il Torino
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Suslov, una giornata di squalifica. Lo slovacco salta il Torino
Il centrocampista fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione di sabato scorso
Lo slovacco aveva da poco recuperato una discreta condizione anche per poter partire dall'inizio ma non sarà a disposizione di Paolo Sammarco per la partita di sabato alle 15 contro i granata allo Stadio Olimpico Grande Torino.
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