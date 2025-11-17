Verona, almeno 4 punti nelle prossime due gare per tornare a galla

Con Parma e Genoa si attende la svolta, Zanzi è ottimista

Andrea Spiazzi Direttore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 15:03)

Almeno 4 punti nelle prossime due gare per fermare la crisi di risultati che affligge il Verona, al penultimo posto della classifica a quota 6 dopo 11 turni.

4 punti significherebbe centrare la prima vittoria, che sia domenica in casa col Parma o sabato 29 novembre a Genova. Con un successo e un pareggio (almeno) l'Hellas potrebbe trovare quella sicurezza che gli manca prima di affrontare gli impegni di dicembre e gennaio, sulla carta complessi. Impegni nei quali i margini di errore resteranno comunque risicati e dai quali l'Hellas dovrà uscire in fiducia per affrontare la seconda parte della stagione ad un livello più consono per una pretendente alla salvezza.

"La realtà la conosciamo molto bene ma all’interno dello spogliatoio c’è tanta positività. Non c’è sconforto, i ragazzi sono tutti uniti. Questa è la cosa che mi fa essere ottimista, oltre al fatto che il campionato è lungo", così ha detto Italo Zanzi qualche giorno fa durante la presentazione di "Duble Header", segno che il club non dà troppo peso alla classifica deficitaria.

Ottimisti o preoccupati, i gialloblù di certo dovranno dare una svolta ad un campionato che sinora è stato ben al di sotto delle aspettative. Un cambio di passo che sarebbe molto utile anche a Paolo Zanetti, che ha visto scendere di parecchio la fiducia dei tifosi nei suoi confronti (vedi sondaggio).