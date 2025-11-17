Verona verso il Parma, domani la ripresa degli allenamenti

Giornata di sosta per il Verona.
Oggi giorno di pausa per i gialloblù, poi proseguirà la preparazione della gara di domenica
I gialloblù, dopo il test amichevole con il Bellinzona, sabato, e l'allenamento di ieri, oggi sono in pausa.
Domani è fissata la ripresa della preparazione per la squadra di Paolo Zanetti, in vista della gara con il Parma, in programma domenica, alle 12.30, al Bentegodi.
La seduta si svolgerà nel pomeriggio.
Sempre out Serdar, assenti Nelsson, Belghali e Kastanos, impegnati con le rispettive nazionali.
