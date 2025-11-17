hellas1903 news Verona verso il Parma, domani la ripresa degli allenamenti

gazzanet

Verona verso il Parma, domani la ripresa degli allenamenti

Verona verso il Parma, domani la ripresa degli allenamenti - immagine 1
Oggi giorno di pausa per i gialloblù, poi proseguirà la preparazione della gara di domenica
Redazione Hellas1903

Giornata di sosta per il Verona.

I gialloblù, dopo il test amichevole con il Bellinzona, sabato, e l'allenamento di ieri, oggi sono in pausa.

Domani è fissata la ripresa della preparazione per la squadra di Paolo Zanetti, in vista della gara con il Parma, in programma domenica, alle 12.30, al Bentegodi.

La seduta si svolgerà nel pomeriggio.

Sempre out Serdar, assenti Nelsson, Belghali e Kastanos, impegnati con le rispettive nazionali.

Leggi anche
Parma, con il Verona il ritorno di Ondrejka
Nazionali, Nelsson resta in panchina con la Danimarca

© RIPRODUZIONE RISERVATA