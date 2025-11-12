hellas1903 news Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta Al-Musrati

Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta Al-Musrati

Il giocatore libico frenato dalla condizione da trovare e da un infortunio. Per i gialloblù il suo rientro può essere un fattore
Prosegue la preparazione della gara con il Parma per il Verona.

In queste ore sono attesi nuovi esami per valutare l'entità dell'infortunio che ha fermato Suat Serdar.

A centrocampo, intanto, l'Hellas aspetta Moatasem Al-Musrati. Il giocatore libico è andato in panchina con il Lecce dopo un mese di stop a causa di un problema muscolare.

Al-Musrati, già rallentato da una condizione da trovare, ha avuto fin qui poco spazio.

Il suo pieno rientro è un fattore da considerare per il Verona.

