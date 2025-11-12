Prosegue la preparazione della gara con il Parma per il Verona.
Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta Al-Musrati
Il giocatore libico frenato dalla condizione da trovare e da un infortunio. Per i gialloblù il suo rientro può essere un fattore
In queste ore sono attesi nuovi esami per valutare l'entità dell'infortunio che ha fermato Suat Serdar.
A centrocampo, intanto, l'Hellas aspetta Moatasem Al-Musrati. Il giocatore libico è andato in panchina con il Lecce dopo un mese di stop a causa di un problema muscolare.
Al-Musrati, già rallentato da una condizione da trovare, ha avuto fin qui poco spazio.
Il suo pieno rientro è un fattore da considerare per il Verona.
