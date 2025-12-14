Zanetti: “In 15 giorni le cose cambiano, 6 punti in due gare è tanta roba”

Il tecnico del Verona: "Una partita che dimostra che il Verona c'è per la salvezza"

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona con la Fiorentina al Franchi.

"Di partite importanti ne avevamo fatte tante ma non eravamo concreti, però ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più. Fare sei punti con Atalanta e Fiorentina in trasferta è tanta roba, abbiamo visto anche oggi che cambi ha messo dentro la Viola. Questa è una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona, in quindici giorni le cose cambiano.

Sono molto contento per Orban. L'ho sempre detto, per me è un giocatore importante. Oggi è successo quello che voglio dalla mia squadra, tutti sono stati importanti, Gift lo è stato come gli altri. Sappiamo di avere ragazzi che devono crescere dal punto di vista mentale oltre che tecnico.

Abbiamo preparato bene la partita, qualche volta non ci siamo arrivati. Abbiamo preso gol su un mismatch fisico contro un attaccante straordinario come Kean, uno dei migliori del campionato per me, ma siamo stati bravi a stare dentro la sofferenza e non uscire dalla partita. Poi siamo andati vicinissimi allo 0-2 con Orban, quella sarebbe stata una mazzata per loro.

Bene anche Mosquera, che ha una grande fisicità e si sta migliorando. Penso che sinceramente che sia Giovane che Orban stiano bene accanto a un giocatore del genere. Fa piacere dopo aver mangiato un po' di...cioccolata diciamo… vedere i tifosi contenti. Giochiamo per loro e sappiamo quanto hanno sofferto in passato. La squadra c'è e lavora, sempre. L'entusiasmo fa piacere ma rimango cauto, è una partita che dice che c'è anche il Verona per la salvezza.

Sull'espulsione dico che l'arbitraggio è stato particolare, mi sono innervosito perché ogni fallo che facevamo era un giallo, perché poi sono stato costretto a togliere alcuni giocatori. Ma a parte questo, l'arbitro ha fatto la sua gara.

La Fiorentina? Un po' ci preoccupa che ci sia anche la Fiorentina tra le competitor. Hanno tutto per fare filotti importanti e vincere su tutti i campi, nel calcio i valori alla lunga vengono fuori. Non possiamo non pensare che la Fiorentina sarà una squadra che prima o poi uscirà da questa situazione. Abbiamo vinto le due partite più difficili in questo periodo, poi abbiamo invece dominato tante partite che alla fine abbiamo perso. Questo ci spinge a provare a fare punti su tutti i campi".