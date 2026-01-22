Baldanzi va al Genoa: “De Rossi uno dei motivi della mia scelta”

Il trequartista seguito dal Verona: "Ho capito quanto i rossoblù avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi"

Redazione Hellas1903 22 gennaio - 19:41

In un’intervista a Sky Sport, Tommaso Baldanzi, a un passo dal prestito al Verona lo scorso agosto e che l'Hellas aveva cercato anche nel dicembre scorso in previsione del mercato invernale in essere, arrivato questo pomeriggio a Milano per raggiungere Genova e diventare un nuovo giocatore rossoblù, spiega i motivi della sua scelta: "Sono molto contento, ho ancora qualche giorno per mettermi a posto. Sono felice di essere arrivato al Genoa e di cominciare con i ragazzi”.

Poi le parole sull’allenatore, che Baldanzi ha già avuto alla Roma: "De Rossi l’ho già sentito, è stato uno dei motivi della scelta. Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi loro e miei".