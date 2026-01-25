Verona, con l’Udinese per risalire, tra cessioni, infortuni e porte sbattute

Al Bentegodi contro i friulani occasione per allontanare i fantasmi

25 gennaio 2026

Un clima che da fuori non sembra sereno (sperando di sbagliare), quello dello spogliatoio del Verona, luogo peraltro "sacro" dal quale è difficile che escano spifferi.

L'Hellas negli ultimi giorni ha visto la partenza di Nunez, che ha voluto lasciare il club per le incomprensioni e il disaccordo creatosi con lo staff, e del suo giocatore di maggior talento Giovane. C'è poi la bocciatura di Montipò, ultimo residuo del gruppo storico del Verona degli ultimi anni. Non si sa ancora se il portiere con l'Udinese tornerà tra i pali o se sarà ancora Perilli a difenderli. Zanetti al solito non parla e lo si scoprirà un'ora prima della gara.

A ciò si deve aggiungere la lunga lista degli infortunati: Suslov, Akpa Akpro, Bella-Kotchap, Frese, Belghali, Al-Musrati e Valentini. Come non considerare, infine, il motivo che più degli altri sta all'origine della poca serenità: l'ultimo posto in classifica.

Un Hellas in altomare si appresta quindi ad affrontare i friulani, che con 26 punti hanno la pancia abbastanza piena ma non troppo. Prevarrà, probabilmente, chi avrà più fame di risultato, dato che anche Runjaic deve rinunciare a Piotrowski, Buksa e Zaniolo e che la sua squadra non sembra aver dato sinora secondo le aspettative, mancando il salto di qualità in più occasioni.

In attesa di quello che dirà il mercato in entrata da qui al 2 febbraio e del recupero degli infortunati, il Verona domani sera dovrà stringere i denti e soprattutto fare punti, approfittando delle sconfitte di Fiorentina e Pisa. Nel campionato dei bassifondi, che va a passo di lumaca, le occasioni fortunatamente si ripresentano, e con l'Udinese i gialloblù ne hanno un'altra. Il Genoa si è staccato dalle 4 ultime, la lotta salvezza, al momento, si è ristretta.