Verona, Orban torna con la Juve? L’Hellas ci pensa

Gift Orban tornerà tra i convocati (ed, eventualmente, in campo) per la partita del Verona con la Juventus , domenica? Il club ci sta pensando.

Valutazioni in corso tra i dirigenti, con l'attaccante è rimasto fuori nella gara con il Lecce, effetto del gravissimo gesto compiuto dopo l'incontro con il Milan, con Orban che ha aggredito un tifoso nel parcheggio del Bentegodi.

Paolo Sammarco ha chiarito la propria posizione venerdì scorso, con la decisione di non chiamare Orban per la partita con il Lecce, aggiungendo che con la dirigenza avrebbe parlato in seguito per le successive gare.

Non ci sono dubbi su quello che pensano i tifosi. In Curva Sud, sabato, sono stati esposti due striscioni critici verso la società, ritenuta troppo "attendista" sulla vicenda. Ci sono stati anche dei cori contro Orban.