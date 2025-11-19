In campo dall'inizio nell'amichevole del Verona con il Bellinzona, Moatasem Al-Musrati si candida per una maglia da titolare con il Parma, nella gara in programma domenica al Bentegodi.
Verona verso il Parma, Al-Musrati pronto per giocare dal via
Il centrocampista libico si candida per una maglia da titolare nella gara di domenica al Bentegodi
Il giocatore libico, in panchina con il Lecce, al rientro dall'infortunio muscolare che l'ha bloccato per un mese, è pronto per essere schierato dal primo minuto.
Scelta da valutare per Paolo Zanetti, che sarà sempre privo di Suat Serdar: la situazione del capitano resta in dubbio, nuove verifiche nelle prossime ore permetteranno di stabilire i tempi di recupero.
