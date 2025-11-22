Ultimo allenamento per il Verona in vista della gara con il Parma, in programma domani alle 12.30 al Bentegodi.
hellas1903 news Verona verso il Parma, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti
gazzanet
Verona verso il Parma, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti
Allenamento allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas. Scelte da fare a centrocampo e in difesa
Seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, stamattina. A seguire, alle 15, nella sede di via Olanda, la conferenza stampa di Paolo Zanetti.
Con Serdar sempre out, da valutare le scelte per il centrocampo, con il possibile impiego dal via di Al-Musrati, e in difesa, con le scelte che restano da fare per la linea a tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA