Come la Lazio ha bisogno di cedere per poi stringere per Giovane Santana do Nascimento, così anche il Napoli, bloccato dall'obbligo di mercato a saldo zero, deve vendere per tentare l'acquisto del brasiliano.
gazzanet
Giovane, il Napoli ci prova, ma deve prima vendere. La situazione
Sky riporta che il club azzurro ha avviato i contatti per Giovane, profilo che piace per caratteristiche e prospettiva anche alla Lazio. La dirigenza del club di De Laurentiis sta lavorando per trovare un’intesa sia con il Verona sia con il giocatore. Si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto.
Il nodo resta legato alla situazione del mercato in uscita. Il Napoli, prima di poter affondare colpi in entrata, deve necessariamente sbloccare una cessione, condizione indispensabile per proseguire le trattative. In questo senso, l’indiziato numero uno a lasciare gli azzurri è Noa Lang, che ha nel Galatasaray e nel Fulham le maggiori interessate. Il Siviglia nelle ultime ore si è fatta sotto per Lucca.
In tutto ciò anche l'Hellas attende la cessione di Giovane per eventuali altre entrate, specie quelle in attacco (ma c'è anche Isaac che verrà sicuramente impiegato) qualora il brasiliano partisse subito, ipotesi che si fa sempre più concreta.
