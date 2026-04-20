Dopo i fatti accaduti ieri e il successivo comunicato della società, la stagione di Gift Orban potrebbe essere finita.
hellas1903 news Orban verso l’addio al Verona, per lui la stagione può finire qui
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Orban verso l’addio al Verona, per lui la stagione può finire qui
Il club sta valutando le decisioni da prendere. Probabile lo stop e una pesante multa per il giocatore
Il Verona sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti del giocatore. Una scelta, quella determinata dai dirigenti, che ha come esito probabile lo stop a Orban di qui al termine del campionato.
Inoltre, l'Hellas è pronto a irrogare al giocatore una pesante multa.
Qui che è già certo, ovviamente, è che il Verona, che pure stava considerando l'opzione, non eserciterà il diritto di riscatto, fissato a 8 milioni, per Orban, ingaggiato in prestito dall'Hoffenheim. L'attaccante ritornerà in Germania alla scadenza dell'accordo con l'Hellas, il 30 giugno.
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